publié le 05/09/2017 à 14:34

Sa position devenait intenable. Convoqué par le conseil d'administration de La République en Marche, mardi 5 septembre, M'jid El Guerrab a décidé de quitter le parti. Cette décision survient quelques jours après la mise en examen du député dans l'enquête sur l'agression du cadre socialiste Boris Faure. Il est poursuivi pour "violences volontaires avec arme" ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours.



"Pour ne pas entraver le travail de la majorité parlementaire, et afin d'assurer ma défense de la manière la plus sereine possible, j'ai décidé de soumettre ma démission du mouvement La République en Marche aux membres du Conseil d'Administration", a-t-il fait savoir dans un communiqué relayé par l'AFP. "Je réitère encore une fois mes plus sincères regrets concernant la tournure prise par les événements", a-t-il ajouté dans ce courrier. Par conséquent, M'jid El Guerrab, devrait siéger dans l'hémicycle parmi les députés non-inscrits.



M'jid El Guerrab avait nié être à l'origine de l'altercation et accusé son rival de l'avoir agressé et insulté. Les avocats de Boris Faure ont indiqué qu'ils allaient porter plainte pour faire cesser une "campagne de calomnie" menée, selon eux, par le député REM.