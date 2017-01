Cet employé aurait notamment prêté des voitures de la mairie à l'un de ses amis d'enfance en fuite et arrêté le 20 janvier dernier.

Un employé de la mairie de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a été placé en garde à vue lundi 23 janvier à la Brigade des stupéfiants du 36, quai des Orfèvres, selon une information LCI. L'agent municipal de 32 ans est soupçonné d'avoir fourni de l'aide à un ami ayant participé à plusieurs braquages de coffre-forts et de fourgons blindés en 2011 et arrêté trois jours plus tôt, précise LCI. Lors de l'un de ces braquages un complice de Gruszaka avait tué un convoyeur avant de prendre la fuite.



Chargé de mission au sein des services techniques de Bobigny, le suspect est un ami d'enfance de l'employé municipal. Lors de sa cavale, il l'aurait aidé, notamment en lui prêtant des véhicules, propriétés de la mairie. C'est d'ailleurs cet élément qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'au braqueur présumé. En effet, lors de son interrogatoire, le fonctionnaire de mairie avoue que la voiture dans laquelle il a été arrêté, une Renault Twingo qui appartient à la mairie de Bobigny, lui a été confiée par un ami d'enfance depuis quelques semaines.

Il louait les voitures à son nom

Arrêté trois jours plus tard, l'employé municipal assure ne rien connaître des affaires de son ami d'enfance, ni de son statut de fugitif. Pourtant, révèle LCI, les données de son téléphone livrent une version bien différente. Ainsi, le suspect était très régulièrement en contact avec le braqueur et l'aurait aidé à diverses reprises, notamment en lui confiant des voitures louées à son nom.



Le suspect avait toutefois reconnu avoir assisté en juillet dernier devant la cour d’assises de Douai au procès de Gruszka et de ses complices. Après 4 ans de détention provisoire, ce dernier, membre du grand banditisme, avait préféré ne pas se présenter à l’audience le jour du verdict et était depuis recherché. Il est aujourd'hui détenu à Fleury-Mérogis (Essonne).



Déféré devant le parquet de Paris à l’issue de sa garde à vue, l'employé a été mis en examen pour "complicité de transport et de détention de cannabis", "abus de confiance" et "recel de malfaiteur" par un juge d’instruction. Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il a également été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par la municipalité, pour laquelle il travaillait depuis deux ans.