Meurtre de Christelle Blétry : le procès de Pascal Jardin commence

Le procès du meurtrier présumé de Christelle Blétry commence ce lundi 23 janvier à Chalon-sur Saône.

Le 28 décembre 1996, un postier retrouve le corps lacéré de coups de couteau, d'une jeune femme dans le fossé d'un chemin près de Blanzy, en Saône-et-Loire. Elle s'appelle Christelle Blétry, elle est étudiante au lycée agricole, est âgée de 20 ans et elle a été tuée alors qu'elle rentrait à pied à son domicile.



Rapidement, l'autopsie prouve que la victime a été violée, avant d'être poignardée de plus de 100 coups de couteau. Pourtant, malgré les circonstances particulièrement tragiques de ce meurtre, l'enquête va rester au point mort pendant près de 20 ans. De longues années pendant lesquelles plusieurs suspects sont arrêtés, mais aucun ne sera le meurtrier de Christelle Blétry.

L'énigme des "disparues de l'A6"

Il faudra attendre septembre 2014, pour que les traces ADN de Pascal Jardin soient reconnues comme étant celles du meurtrier présumé de la jeune femme. Condamné pour une tentative d'agression sexuelle avec arme en 2004, ce père de famille n'avait jamais fait parler de lui avant et avait échappé à la justice pendant ces longues années. L'homme avouera les faits, avant de revenir sur ses aveux devant le juge d'instruction quelques jours plus tard.





Le meurtre de Christelle Blétry n'a pas été isolé. Comme elle, une douzaine de jeunes filles ont disparues ou ont été tuées en Saône-et-Loire, entre 1984 et 2005. Le ou les assassin(s) n'ont jamais été identifiés, ce qui a valu ce terme : "les disparues de l'A6". Pour refuser que les dossiers ne soient oubliés, les familles des victimes se sont rassemblées au sein de l'association Christelle, créée en 1997. Si à l'issu de ce procès, le meurtrier présumé de Christelle Blétry est reconnu coupable, il restera encore de nombreuses affaires à résoudre.