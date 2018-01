Bernard Tapie, un magouilleur adoré par la foule

publié le 10/01/2018 à 17:33

"L'idée de mourir, ça ne me fait pas chier du tout, la mort c'est la consécration de la vie pour moi. Et puis quand t'as battu le record de l'Atlantique, t'as gagné le tour de France, la Champions League, t'as été ministre, chanteur, tu ne peux pas te dire que t'as pas été pourri-gâté par la vie", confiait récemment au quotidien Le Monde Bernard Tapie.



Le célèbre homme d'affaires français se bat depuis plusieurs mois contre un cancer de l'estomac et a été opéré, mardi 9 janvier, dans un hôpital parisien.

Mais qui est vraiment cet homme affaibli, très croyant, rongé par la maladie, et qui passe ce mois-ci le cap de ses 75 ans ? Qui est cette star médiatique à la mâchoire forte, au sourire carnassier, à la voix qui en impose ? Qui est ce magouilleur adoré par la foule mais qui traîne depuis des décennies une image sulfureuse ?

Une famille modeste

Fils d'un ouvrier chauffagiste, Bernard Tapie décrit une simple cuvette dans la cuisine pour se laver et un rêve à l'époque : habiter dans une HLM. Ses parents sont particulièrement pudiques. Dans l'émission Le Divan, Bernard Tapie raconte qu'il a entendu son père dire une fois, une seule : "J'ai une femme formidable". Il est mort une semaine plus tard.



Bernard Tapie est brièvement membre des Jeunesses Communistes. Après son service militaire, il vend des voitures puis des télévisions au porte à porte. Son premier coup de maître : le rachat des piles Leclanché-Wonder. Cela devient son job à Bernard Tapie. Acquérir des entreprises en difficulté, puis les revendre ou les démanteler. Terraillon, Testut, Manufrance et le summum....Adidas.



Une vie remplie d'affaires

Adidas restera l'entreprise qui lui a fait gagner beaucoup d'argent mais surtout, qui l'a entraîné dans une saga judiciaire impressionnante. Cela fait plus de 20 ans que Bernard Tapie est mêlé au scandale Crédit-Lyonnais-Adidas. Ses biens sont même saisis.



Autre affaire ? Le match truqué entre Valenciennes et l'OM, pour lequel il fait de la prison en 93.



À la tête d'un empire immobilier, Bernard Tapie est maintenant encore patron de presse, à la tête du journal La Provence. Il déteste les journalistes mais il aime le métier. Impulsif, insupportable, Bernard Tapie s'est fait de nombreux ennemis.