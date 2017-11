publié le 19/11/2017 à 18:32

"Ça fait partie du parcours improbable." Bernard Tapie est sûrement l'une des personnalités françaises les mieux placées pour évoquer un parcours improbable et diversifié. Aujourd'hui âgé de 74 ans, l'ancien magnat fait face à un cancer de l'estomac avec extension sur l’œsophage. Il aborde sa maladie comme "une épreuve supplémentaire", comme il l'explique ce dimanche 19 novembre sur France 2 dans 19h le dimanche avec Laurent Delahousse.



"Quand on a 70 ans et plus, il faut accepter qu’à un moment donné on va aller vers l’épreuve ultime qu’est la mort et pour moi, ce n’est pas une catastrophe, confie l'ancien ministre et ancien président de l'OM. J'ai vécu d'une manière incroyable, formidable. J’ai connu des moments de bonheur inimaginables, j’ai une famille depuis 42 ans avec la même femme, mes enfants sont tous en bonne santé, mes petits-enfants aussi", énumère-t-il.

"Je n'ai pas envie de partir, mais il faut avoir la raison de se dire quand ça tombe sur un petit couple où la femme a 35 ans, trois enfants, qu'elle se fait un cancer du sein, reconnaissez que c'est un autre truc ", explique Bernard Tapie à Laurent Delahousse. Lorsque sa maladie a été médiatisée, sa famille et lui-même se sont dits "optimistes". "Il va bien mais ça dépend des moments. Il a des hauts et des bas, cela fait partie du traitement", avait confié son fils Stéphane au micro de RTL.

