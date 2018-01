Bernard Tapie atteint d'un cancer, sa fille donne de ses nouvelles sur Instagram

publié le 02/01/2018 à 01:01

Un message positif pour la nouvelle année. Afin de marquer le passage à l'an 2018, la chanteuse et actrice Sophie Tapie a publié un portrait d'elle accompagnée de son père sur Instagram. Bernard Tapie, qui se bat contre un cancer de l'estomac, y apparaît souriant. Sa fille l'enlace sur le cliché et affirme en légende qu'ils vont "continuer à (se) battre pour 2018". Un message complété des hashtags "bonne année", "cancer, on t'emm****" et "battant".



Bernard Tapie a été hospitalisé en septembre, et son épouse a confirmé que l'ancien ministre et président de l'OM était atteint d'un "cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l’œsophage". L'ancien magnat de 74 ans a rapidement reçu le soutien des supporters du club de la cité phocéenne.

En novembre, il se confiait à Laurent Delahousse sur France 2: "Ça fait partie du parcours improbable", avait-il alors estimé, expliquant qu'il abordait la maladie comme "une épreuve supplémentaire". Une référence probable à l'affaire du Crédit lyonnais, pour laquelle il a été condamné à rembourser 404 millions d'euros en mai dernier. Le 20 décembre, il s'est vu renvoyé en correctionnelle.