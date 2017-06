Bac 2017 : le calendrier des épreuves des séries générales

publié le 01/06/2017 à 19:51

C'est l'heure des dernières révisions pour les futurs bacheliers. Dans deux semaines, 700.000 candidats toutes filières confondues tenteront de décrocher le précieux diplôme. Pour les filières générales (économique et sociale, littéraire et scientifique), le marathon des épreuves débutera comme chaque année par la philosophie, dès le 15 juin à 8 heures, et se terminera le jeudi 22 juin. Les élèves de première sont également concernés puisque les épreuves anticipées comprenant le français, ainsi que la littérature et les sciences commencent également le 15 juin.



Les dates des épreuves orales et pratiques seront elles fixées par les recteurs, dans chaque académie. Les résultats seront quant à eux connus à partir du mardi 5 juillet dès 10 heures. S'en suivront les oraux de rattrapage, qui se dérouleront jusqu'au samedi 8 juillet inclus. Enfin, pour ceux qui n'auraient pas pu se présenter en cette fin juin, une session de remplacement aura lieu du 6 au 13 septembre pour les séries générales technologiques, et du 11 au 19 septembre pour le bac professionnel.

Le calendrier des épreuves pour la série ES

Jeudi 15 juin : philosophie (8h-12h)

Vendredi 16 juin : histoire-géographie (8h-12h)

Lundi 19 juin : LV1 (14h-17h)

Mardi 20 juin : sciences économiques et sociales / spécialité économie approfondie (8h-12h) ou sciences sociales et politiques (8h-13h)

Mercredi 21 juin : mathématiques (8h-11h) et LV2 (14h-16h)

Épreuves anticipées pour les élèves de Première :

Jeudi 15 juin : français (14h-18h)

Lundi 19 juin : sciences (8h-9h30)

Le calendrier des épreuves pour la série L

Jeudi 15 juin : philosophie (8h-12h)

Vendredi 16 juin : histoire-géographie (8h-12h)

Lundi 19 juin : LV1 (14h-17h)

Mardi 20 juin : littérature (8h-10h)

Mercredi 21 juin : mathématiques (8h-11h) et LV2 (14h-17h)

Jeudi 22 juin : latin, grec (14h-17h), ou arts (14h-17h30)



Épreuves anticipées pour les élèves de Première :

Jeudi 15 juin : français et littéraire (14h-18h)

Lundi 19 juin : sciences (8h-9h30)

Le calendrier des épreuves pour la série S

Jeudi 15 juin : philosophie (8h-12h)

Vendredi 16 juin : histoire-géographie (8h-11h)

Lundi 19 juin : LV1 (14h-17h)

Mardi 20 juin : physique et chimie (8h-11h30)

Mercredi 21 juin : mathématiques (8h-12h) et LV2 (14h-16h)

Jeudi 22 juin : SVT (14h-17h30), écologie, agronomie et territoires (14h-17h30) ou sciences de l'ingénieur (14h-18h)



Épreuves anticipées pour les élèves de Première :

Jeudi 15 juin : français (14h-18h)

Lundi 19 juin : sciences (8h-9h30)