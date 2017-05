publié le 31/05/2017 à 15:56

L'attente arrive bientôt à son terme. Les étudiants de terminale de France peaufinent leurs dernières révisions avant le début des épreuves, le 15 juin. Mais s'il leur reste encore deux semaines avant de plancher sur leurs copies, d'autres étudiants francophones à travers le monde ont déjà démarré. Comme le rapporte Le Figaro Étudiant, les élèves des lycées français d'Amérique du Nord ont commencé les épreuves, tandis que ceux de Pondichéry ont déjà terminé. Les terminales du lycée français de Beyrouth, au Liban, se sont quant à eux soumis à leur première épreuve, la philosophie, le 30 mai.



Le quotidien révèle les sujets des trois filières générales. Les lycéens ont eu le choix entre deux sujets de dissertation et une explication de texte. Ceux de la filière littéraire ont du choisir entre "L'art peut-il nous éduquer ?" et "Les connaissances nous aident-elles à vivre ?" ; leurs camarades de la filière économique, quant à eux, ont dû répondre aux questions "L'art est-il une forme de connaissance ?" ou "Peut-on justifier une injustice ?". Enfin, les candidats au baccalauréat S ont eu le choix entre "Avons-nous réellement un inconscient ?" et "Doit-on faire du travail une valeur ?". Pour l'explication de texte, les trois filières se sont vues proposer respectivement un extrait de Merleau-Ponty, de Bergson et de Montaigne.