Bac 2017 : comment réussir son oral de français ?

publié le 08/06/2017 à 05:00

Dans quelques semaines, près de 700.000 lycéens vont faire travailler leurs méninges à l’occasion du passage du baccalauréat. Parmi les épreuve anticipées pour les élèves de première, l’oral de français est certainement la plus redoutée. Chaque élève sera donc interrogé par un examinateur sur un texte travaillé pendant l’année, avant une séance de questions réponses. Il existe cependant quelques astuces pour se simplifier la vie pendant cette épreuve.



La plus élémentaire est de soigner au minimum sa tenue le jour de l’examen, afin de ne pas froisser son interlocuteur. Sans aller jusqu’au costume à queue-de-pie ou à la robe de soirée, une mise quelque peu soignée sera toujours appréciée. Afin de gagner du temps pendant la préparation de l’épreuve, qui dure 30 minutes, il est conseillé d’avoir déjà préparé un modèle d’introduction et de conclusion qu’il sera possible de décliner pour chaque texte.

La paraphrase constitue également un des écueils qu’il faut éviter à tout prix : vous ferez toujours moins bien que l’auteur. Essayez de prendre du recul pour restituer les auteurs et leur œuvre dans le temps, vous éviterez au passage de faire des anachronismes ou de confondre certains textes. Enfin, n’hésitez pas à soigner la préparation des deux textes que vous préférez : si jamais votre examinateur vous laisse le choix des armes, il ne faudrait pas gâcher cette opportunité de marquer des points.