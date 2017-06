Bac 2017 : comment obtenir une mention ?

publié le 07/06/2017 à 07:05

Avoir une mention peut permettre de sortir du lot. Au baccalauréat, comme au brevet, il est possible d'obtenir trois mentions différentes : assez bien, bien et très bien. La mention assez bien est attribuée aux candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 12 et inférieur à 14. Le mention bien revient aux candidats ayant une note supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16. Enfin, la mention très bien concerne tous les candidats ayant eu une note supérieure ou égale à 16.



Pour espérer décrocher une mention, la meilleure solution reste encore de travailler tout au long de l'année. Toutefois, il faut particulièrement être attentif aux matières à fort coefficient. Par exemple, les L devront s'assurer une bonne note à l'épreuve de philosophie (coefficient 7), les ES en Sciences économiques et sociales (coefficient 7 ou 7+2) et les S en mathématiques (coefficient de 7 à 9).

Mais les épreuves à coefficient moins élevés ne doivent pas être oubliées, puisque c'est souvent grâce à elles que l'on peut décrocher une mention. Chaque point compte pour l'obtention d'une mention et ces "petites" matières peuvent être cruciales pour faire grimper sa note.