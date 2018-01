publié le 24/01/2018 à 13:45

Depuis le 17 janvier dernier, le village de Saint-Geniez-d'Olt, dans le département de l'Aveyron, célèbre son héros. Arnaud, un jeune maçon de 26 ans a en effet sauvé un bébé de 7 mois de la noyade, alors que celui-ci se trouvait dans sa poussette, tombée dans le Lot en crue, rapporte Centre Presse Aveyron.



Le jeune homme était en train de travailler sur un chantier situé tout près de la rivière lorsqu'il a entendu des cris. "J’ai aperçu une dame complètement affolée qui courait le long du Lot. Je me suis dirigé vers elle et j’ai vite compris la raison de son comportement", a raconté Arnaud à nos confrères.

Et pour cause, elle venait de laisser échapper la poussette où se trouvait son fils de sept mois dans le cours d'eau. Quand il a compris qu'un bébé se trouvait à l'intérieur, le jeune maçon n'a pas hésité une seconde et s'est jeté à l'eau pour récupérer le petit Brayan, non sans efforts.

"J’ai concentré les dernières forces qu’il me restait pour agripper avec ma main gauche les racines d’un arbre et confier le bébé à mon patron qui a prodigué les premiers secours, en attendant l’arrivée rapide des sapeurs-pompiers ", se souvient le sauveur, qui a depuis été reçu par le maire pour saluer cet acte de bravoure.