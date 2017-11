publié le 08/11/2017 à 17:52

Le chauffeur est un miraculé. Il est un peu plus de minuit le 5 novembre dernier quand le département de police de Brea en Californie est contacté pour un accident de la route. En arrivant sur place, les officiers découvrent qu'un véhicule a fait une sortie de route avant de percuter un arbre. La voiture en feu est retournée et le conducteur est coincé à l'intérieur.



Sur la vidéo diffusée par les forces de l'ordre, on aperçoit les policiers qui tentent d'abord d'éteindre le feu avec un extincteur. Une tentative qui restera vaine. Rapidement, un camion de pompiers arrive sur place et maîtrise les flammes.

Plusieurs officiers de police se rassemblent et réussissent finalement à extraire le conducteur (avec un haut rouge sur la vidéo). L'homme de 60 ans a ensuite été emmené à l'hôpital pour "traiter ses brûlures et d'autres blessures mineures", selon le département de police de Brea.



L'enquête préliminaire n'a pas révélé la présence de drogue ou d'alcool. Le conducteur se serait endormi au volant.

Rollover traffic collision on Lambert @ Sunflower. Vehicle fully engulfed in flames. Ofcrs rescued driver from the vehicle. pic.twitter.com/XFz9yMIQzd — Brea Police Dept (@BreaPD) November 5, 2017