Quatre personnes ont été emportées par une avalanche samedi 14 janvier dans les Pyrénées-Atlantiques. Le premier bilan de la préfecture fait état d'un mort et d'un blessé grave.

Crédit : GAIZKA IROZ / AFP Les Pyrénées françaises, le 15 mars 2013 (Illustration).

par Anne-Sophie Blot , Avec AFP publié le 14/01/2017 à 15:32

Trois personnes ont été emportées par une avalanche dans les Pyrénées-Atlantiques samedi 14 janvier en début d'après-midi. Une randonneuse a été tuée et un randonneur grièvement blessé, selon les secours et les autorités.



L'avalanche est survenue vers 13h hors domaine skiable, dans le vallon de Gabardères, et a initialement emporté trois personnes. L'une, indemne, a donné l'alerte, et les secouristes ont dégagé le corps d'une randonneuse quinquagénaire, et d'un randonneur, dans un état grave, qui était en cours d'hospitalisation en milieu d'après-midi, a précisé la préfecture. Les sauveteurs ne rechercheraient plus d'autre personne.