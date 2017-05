publié le 22/05/2017 à 18:55

Dans le futur rêvé par Amazon, vous n'aurez bientôt plus besoin de sortir votre portefeuille ou de faire la queue après avoir fait vos courses. Faire des emplettes dans la vie réelle sera presque aussi facile que de les faire en ligne. Fin 2016, le champion du e-commerce américain a révélé le concept Amazon Go, un magasin d'alimentation entièrement automatisé. De son entrée dans le supermarché à sa sortie les bras chargés de sacs de courses, le client n'a besoin que d'un téléphone et de l'application Amazon Go pour effectuer ses achats. Les produits sélectionnés en rayon sont automatiquement détectés par un système de capteurs et de caméras piloté par une intelligence artificielle et le montant total est directement débité sur un compte bancaire lié à l'application Amazon.

> Introducing Amazon Go and the world’s most advanced shopping technology

La feuille de route initiale d'Amazon prévoyait l'ouverture des premières boutiques au début de l'année. Mais le projet a été reporté car les premiers tests grandeur nature n'ont pas été concluants. Selon Business Insider, le système rencontre des dysfonctionnements lorsque plus de vingt clients se trouvent simultanément dans le magasin. Il ne parviendrait pas à identifier les enfants se servant dans les rayons et n'arriverait pas à suivre les produits qui ne sont pas replacés dans le bon rayon.

Ces contretemps n'ont pas entamé l'ambition d'Amazon qui projette déjà d'étendre son concept de l'autre côté de l'Atlantique. Selon Bloomberg, Amazon a effectué plusieurs demandes auprès de l'office britannique pour la propriété intellectuelle et de son équivalent à l'échelle de l'Union européenne pour revendiquer la paternité de quatre slogans similaires à ceux utilisés aux États-Unis pour le service Amazon Go : "Pas de file d'attente, pas de caisse. (Sérieusement)", "Pas de queue, pas de caisse. (Sérieusement)", "Chaque queue est un défaut" et "Chaque file d'attente est un défaut". Amazon n'a pas souhaité commenter l'information. Selon Business Insider, plus de 2.000 magasins pourraient être construits aux États-Unis dans les dix prochaines années.