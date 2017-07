Au cinéma cette semaine : un grand méchant et des pompiers

publié le 05/07/2017 à 01:00

Le troisième épisode de la saga d'animation "Moi, moche et méchant", entamée en 2010, arrive sur nos écrans mercredi 5 juillet. On y retrouve Gru, qui souhaitait au départ devenir le plus grand méchant sur Terre mais qui avait vu sa vie remise en question, dans le premier épisode, par l'arrivée dans son foyer de trois petites filles orphelines. Ce troisième opus regorge de clins d'oeil aux années 80. Gad Elmaleh et Audrey Lamy font notamment partie des voix françaises.



Autre sortie marquante cette semaine, "Les Hommes du feu" de Pierre Jolivet. Le réalisateur de "Ma petite entreprise", de "Filles uniques" ou de "Jamais de la vie" s'attaque cette fois-ci au monde des pompiers, qui risquent au quotidien leur vie. Il s'intéresse dans ce film à la vie d'une caserne du sud de la France sous la menace d'une fermeture. L'occasion aussi de retrouver des scènes d'incendie particulièrement spectaculaires filmées en pleine période de chaleur dans le sud du pays.