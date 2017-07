Pierre Jolivet et Roschdy zem dans A La Bonne Heure

publié le 04/07/2017 à 10:38

Le 5 juillet prochain sortira dans le salles obscures le nouveau film de Pierre Jolivet ! Intitulé Les hommes du feu, ce nouveau long métrage met notamment en scène Émilie Dequenne et Roschdy Zem. Il s'agit de sa sixième collaboration avec le réalisateur Après Mains armées, La Très Très Grande Entreprise, Filles uniques, Ma petite entreprise et Fred. Le film nous décrit le quotidien de pompiers, avec réalisme et humanité.

"Les hommes du feu", le nouveau film de Pierre Joliviet, avec Roschdy Zem

L'histoire : Philippe (Roschdy Zem), 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien.

Découvrez la bande-annonce :

> "Les hommes du feu" - Bande annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart , Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

