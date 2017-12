publié le 01/12/2017 à 12:01

Elles voulaient attaquer des lieux de rassemblement. Deux adolescentes ont été condamnées à de la prison ferme jeudi 30 novembre pour des menaces d'attentats proférées sur Facebook. Âgées de 15 et 17 ans au moment des faits, en 2016, les deux jeunes filles étaient jugées par le tribunal pour enfants de Paris pour association de malfaiteurs terroristes.



Vivant à Lyon, Roubaix et Brie-Comte-Robert, les jeunes filles avaient clairement évoqué sur Facebook des projets d'attentats contre un centre commercial, des cafés et même une salle de concert parisienne, quelques mois seulement après les attentats du 13 novembre 2015. Leur démarche a été qualifiée de "projet intellectuel" par le parquet de Paris mais les deux jeunes filles ont tout de même écopé de condamnations fermes.

La plus jeune, considérée comme la meneuse, a été condamnée à cinq ans de prison, dont deux avec sursis ; la mineure de 17 ans a été condamnée à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Une troisième jeune femme, âgée de 19 ans en 2015, a été jugée début novembre et condamnée à cinq ans de prison, dont 6 mois avec sursis. Interpellées en mars 2016 par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), les trois jeunes filles discutaient avec une quatrième adolescente, rapidement remise en liberté après sa garde à vue.