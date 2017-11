Taxify se lance à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne avec un rabais de 50%

publié le 30/11/2017 à 16:10

Taxify étend sa toile en province. Disponible à Paris depuis deux mois, la plateforme de VTC d'origine estonienne soutenue par le géant chinois du secteur Didi prend ses quartiers dans la région Rhône-Alpes-Auvergne ce jeudi 30 novembre. Poursuivant sa conquête du territoire français, le service de mise en relation entre clients et chauffeurs privés arrive dans les villes de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne et leur proche banlieue.



Les premières courses ont été effectuées dans la matinée. La société dispose de 250 chauffeurs inscrits pour le lancement. Un chiffre très inférieur aux 2.000 chauffeurs opérationnels lors du lancement parisien qui devra croître au fil des jours pour que le service puisse proposer un temps d'attente convenable aux clients, comme à Paris où Taxify annonce moins de cinq minutes.

Cette arrivée dans la région Rhône-Alpes-Auvergne marque la première étape d'une stratégie visant à investir les principales villes du pays. "Le but est de se déployer assez rapidement dans les grandes métropoles françaises. D'autres villes devraient être desservies dans les mois à venir", assure à RTL.fr le responsable de la filiale française de Taxify, Henry Capoul.





Un rabais de 50% tout le mois de décembre

Désireux de s'imposer rapidement dans un marché très concurrentiel, Taxify applique l'un des taux de commission les plus bas du secteur. La société prélève 15% du prix des courses pour chaque mise en relation avec un chauffeur, un taux similaire à celui pratiqué par la jeune société Marcel, mais en deçà de ceux appliqués chez Uber ou Chauffeur-Privé, qui oscillent autour de 20%.



Pour attirer les Parisiens lors de son lancement, Taxify a proposé une réduction de 50% du prix de la course en octobre et de 25% en novembre. L'entreprise réitère cette remise agressive de 50% dans la région Rhône-Alpes-Auvergne jusqu'à fin décembre. Elle n'a pas encore décidé pour la suite.



Pour renforcer les écarts de prix avec la concurrence, Taxify n'applique pas encore de "surge pricing", une technique permettant d'ajuster les prix en fonction de la demande lors des pics d'affluence. Mais elle proposera son propre mécanisme de majoration dans les prochains mois afin de fidéliser les chauffeurs qui profitent de courses plus avantageuses chez les services concurrents lorsque la demande est plus forte que l'offre.