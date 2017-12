publié le 01/12/2017 à 10:56

Un témoignage qui pourrait affaiblir la version des faits d'Henda Ayari, l'accusatrice de Tariq Ramadan. Dans une attestation transmise jeudi 30 novembre, un témoin affirme à la Justice, avoir été menacé d'une plainte pour viol par Henda Ayari, après avoir repoussé ses avances "explicites" en 2013. Ce témoignage, daté du 27 novembre, est celui d'un fonctionnaire assermenté. Il raconte avoir rencontré Henda Ayari en mars 2013, alors qu'elle cherchait à obtenir des conseils juridiques dans le cadre de problèmes professionnels.



"Quelques jours après, elle voulait me revoir, me disant avoir besoin de 'réconfort'. J'ai indiqué être marié, elle insistait, je refusais ses avances", relate ce témoin. Henda Ayari, qui accuse Tariq Ramadan de l'avoir violé dans un hôtel parisien en 2012, "voulait absolument une relation intime" affirme-t-il. "Elle m'a menacé de porter plainte pour viol si je n'acceptais pas une relation sexuelle avec elle, me harcelant des jours durant", poursuit-il dans cette attestation.

"Nous n'allons pas commenter chaque pièce ou allégation à rapporter concernant cette affaire assez grave comme cela. Notre cliente subit depuis quelques jours un flot ininterrompu de menaces et de calomnies sur les réseaux sociaux et par d'autres voies. Cette démarche structurée n'est sûrement pas sans lien avec les avancées récentes de l'enquête qui permettront de connaître la vérité", a réagi l'avocat de Handa Ayari, Jonas Haddad.



Sur Twitter, Henda Ayari a réagi ce vendredi 1er décembre. "Quelle sera la prochaine étape ? On va aussi me sortir que j'aurais violé un homme pendant qu'on y est ? Ces attestations mensongères et ces moyens d'intimidation via les médias et les réseaux sociaux pour me faire taire ne marchent pas ! On ne me fera pas renoncer à demander justice !", clame-t-elle.

Déjà deux plaignantes auditionnées

Outre celle de Henda Ayari, à l'origine de cette affaire, une seconde plainte visant Tariq Ramadan avait été déposée fin octobre et jointe à l'enquête préliminaire ouverte à Paris pour "viol, agression sexuelle, violences et menaces de mort". Tariq Ramadan a catégoriquement réfuté ces accusations.



Les enquêteurs, qui poursuivent leurs investigations, ont déjà auditionné les deux plaignantes. Cette affaire a déclenché de vifs débats, notamment sur les réseaux sociaux. Handa Ayari a été placée sous protection policière après avoir reçu des menaces de mort et des insultes. Elle a porté plainte contre X mi-novembre pour ces faits.



Tariq Ramadan, 55 ans, petit-fils du fondateur de la confrérie égyptienne islamiste des Frères musulmans, bénéficie d'une forte popularité dans les milieux musulmans conservateurs. Mais le théologien est aussi fortement contesté dans les sphères laïques qui voient en lui le tenant d'un islam politique.