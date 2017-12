publié le 01/12/2017 à 11:30

Stéphane Pélissier, un Français de 44 ans a été condamné mercredi 29 novembre à sept ans de prison, par la justice grecque, qui le considère comme un passeur de migrants. En août 2015, il était parti en Grèce pour venir en aide à la famille de sa femme syrienne. Ses beaux-parents, un cousin et sa belle-sœur venaient d'effectuer une première traversée de la Méditerranée, relate 20Minutes. Le voyage avait été périlleux, à bord d'une embarcation surpeuplée.



En apprenant que sa belle-famille s'apprêtait à embarquer à nouveau en direction de l'Italie, Stéphane Pélissier a décidé de venir les chercher en voiture. Il venait d'entrer dans le ferry qui devait l'amener en Italie avec sa belle-famille, munie de faux papier, quand il a été arrêté. Ensuite, il a été accusé de trafic d'êtres humains par les autorités grecques avant d'être relâché sous caution.

Le silence des autorités françaises

Si les liens familiaux de Stéphane Pélissier ont été pris en compte par les juges, la présence de faux papiers l'a conduit à être jugé comme un passeur. "Le sentiment qui domine, c’est l’écœurement face à la justice grecque, et l’abandon côté français", raconte-t-il à Mediapart. De leur côté, les membres de sa belle-famille bénéficient aujourd'hui du statut de réfugié.



En octobre, il avait interpellé le président de la République et le Premier ministre, en leur demandant d'intervenir auprès de la justice grecque, mais n'a reçu aucune réponse. Le 23 novembre il a seulement appris que son dossier avait été transmis au garde des Sceaux, sans plus d'information depuis. Aujourd'hui, il lui reste 8 jours pour faire appel, avec le risque d'avoir un second procès aussi sévère que le premier.