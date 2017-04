publié le 21/04/2017 à 13:42

Alors que le tireur qui a abattu un policier et blessé deux autres, lors d'une fusillade sur l'avenue des Champs-Élysées ce jeudi 20 avril, a été identifié, le flou persiste après la revendication de l'attentat par Daesh. L'organisation terroriste a en effet cité le nom d'Abu Yussef Le Belge (ou Abou Youssouf al Belgiki). Les enquêteurs privilégient deux hypothèses dont l'une, est plus inquiétante.



On sait que Daesh donne des noms à ses soldats. Abou Youssouf al Belgiki pourrait être celui donné à l'assaillant des Champs-Élysées. Deuxième hypothèse des enquêteurs : al Belgiki est un autre homme. Il serait arrivé jeudi 20 avril de Belgique et prêt à passer à l'action. Il y aurait donc eu confusion dans le message de revendication de l'État Islamique.

Le nom 'Le Belge' ne peut pas correspondre à Karim C.

"Daesh a réagi extrêmement vite, deux heures à peu près après la commission des faits. Cela veut dire que la revendication était prête avant l'attentat : il y a eu une coordination", a expliqué au micro de RTL Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme.

"Le nom 'Le Belge' ne peut pas correspondre à Karim C., puisque ce dernier est français", a ajouté le spécialiste avant d'avancer trois hypothèses : Abu Yussef Le Belge pourrait être le nom donné par Daesh à Karim C. "puisqu'il a vécu un moment en Belgique, sous une autre identité". Une possibilité "assez douteuse" juge le spécialiste.



Sa deuxième hypothèse : Le Belge est un complice de l'action, et se trouve toujours en liberté. Dernière hypothèse : Le Belge devait produire une action sur Paris mais a été intercepté par une autre action, celle de Karim C.



"La seule certitude", selon Claude Miquet, c'est que la police belge a prévenu jeudi 21 avril, son homologue française sur l'arrivée Abu Yussef Le Belge en France. Ce dernier est activement recherché sur le territoire français.