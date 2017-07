Attentat de Nice : le corps du terroriste rapatrié en Tunisie

Les Niçois se rassemblent ce 18 juillet pour la minute de silence non loin de la Promenade des Anglais

04/07/2017

Il n'a pas encore été inhumé, mais le corps de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, l'auteur de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, a été rapatrié en Tunisie vendredi 30 juin, rapporte le journal de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nice-Matin. Sa dépouille a été transférée au centre de médecine légale de l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis, a précisé le quotidien régional.



L'homme était installé en France depuis 2007 après avoir épousé une de ses cousines, une Franco-Tunisienne. Il était originaire de M'saken, dans l'est de la Tunisie. Le 14 juillet 2016, il avait été abattu par des tirs de la police après avoir foncé au beau milieu de la foule amassée sur la Promenade des Anglais de Nice pendant le feu d'artifice tiré en l'honneur de la Fête nationale. L'attentat avait fait 86 morts et 450 blessés. Il n'était pas surveillé par les forces de l'ordre et était seulement connu pour des faits de violences.



Durant la campagne des législatives, un candidat dans la circonscription de Nice s'était ému d'une rumeur faisant part de l'inhumation de ce terrorisme, aux côtés des victimes de l'attentat à Nice. Une rumeur démentie par le procureur de la République de la capitale azuréenne, Jean-Michel Prêtre. Le parquet parisien, en charge de l'enquête, n'a pas souhaité communiquer sur les raisons pour lesquelles le corps du terroriste est demeuré à Nice pendant près d'un an.