Attentat de Londres : "Montrer que le terrorisme ne gagne pas"

publié le 10/06/2017 à 08:03

Sébastien Belanger était un chef cuisinier expatrié à Londres depuis 2010. Samedi 3 juin au soir, cet Angevin de 36 ans se trouvait au Borough Bistrot à proximité du London Bridge, là où les terroristes ont fini leur course meurtrière ayant entraîné la mort de 3 Français : Xavier Thomas, 46 ans, en weekend à Londres avec sa compagne également gravement blessée et Alexandre Pigeard, 27 ans, serveur du Borough Bistro.



"Samedi soir, il avait regardé le match Juventus-Real Madrid, et puis après il avait encore envie de boire un verre avec ses copains avant de rentrer chez lui", explique Thierry Belanger, son cousin, au micro de RTL. Il le dépeint comme "quelqu’un qui était simple, qui aimait bien partager et rigoler". Alors que son corps est resté non identifié pendant près de 72 heures, sa famille le croyait disparu. Après un test ADN réalisé mardi 6 juin, sa mort a finalement était déclarée le soir même.

"On essaye toujours de garder un petit espoir", confie Thierry Belanger, "mais à partir du moment où on nous a demandé des affaires personnelles à lui pour faire des tests ADN…" Selon les informations dont disposent désormais ses proches, Sébastien Belanger a été poignardé plusieurs fois au moment où il s’enfuyait. Son cousin refuse toujours de céder à la colère. "La haine, c’est ce que veulent un peu ces terroristes, je préfère rester sur l’amour de la famille, pour leur montrer que le terrorisme ne gagne pas".