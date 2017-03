et Agnès Bonfillon

publié le 22/03/2017 à 23:34

Une attaque terroriste a fait trois victimes dans l'après-midi du 22 mars à Londres. Une voiture folle a renversé des passants sur le pont de Westminster; le conducteur a poignardé un policier avant d'être abattu. Le bilan est de quatre morts, dont l'attaquant, et d'une vingtaine de blessés. Malgré tout, la Première ministre Theresa May l'indique : le niveau d'alerte au Royaume-Uni reste inchangé à 4 sur 5. Jean-Charles Brisard, président du centre d'analyse du terrorisme, revient pour RTL sur ces événements.



"La Grande-Bretagne est visée depuis longtemps par ces groupes terroristes, par la propagande de ces groupes, la littérature de ces groupes, par de nombreux djihadistes également, dans leurs appels très réguliers à frapper la Grande-Bretagne", explique-t-il. "Ces groupes djihadistes ont tenté à de très nombreuses reprises sans succès jusqu'alors d'organiser des attentats en Grande-Bretagne. C'est un pays également qui a déjoué pas moins de 13 attentats sur son sol depuis 2013 dans le contexte syro-irakien. Un attentat a été perpétré en 2015 à l'arme blanche qui a fait trois blessés (…) C'est un pays qui malheureusement s'est habitué à vivre avec cette menace.

Le fait que la Grande-Bretagne soit une île ne semble pas le protéger des attaques terroristes, comme le rappelle l'expert : "Cela n'a pas empêché plusieurs projets d'attentats de se dérouler sur le sol britannique, notamment par la voix des airs", souligne-t-il. "Il y a de très nombreux djihadistes britanniques qui sont partis se battre sur le théâtre des opérations syro-irakien et qui sont susceptibles demain de poser un problème de sécurité, et qui en posent déjà, on le sait."