publié le 23/03/2017 à 20:40

Parmi les blessés de l'attaque terroriste à Londres, certains lycéens français. Présents sur le pont de Westminster lors du passage de la voiture bélier, trois d'entre eux ont été touchés et hospitalisés à Londres dans un état sérieux mais sans pronostic vital engagé. Au lendemain de cet attentat, le reste du groupe est de retour en France et doit atterrir ce jeudi 23 mars à Quimper, aux alentours de 20 heures selon Ouest-France.



Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'Aide aux victimes, et Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale ont fait le déplacement en Bretagne pour accueillir les lycéens. "Nous sommes venus veiller à la présence de l'État. Les dispositifs d'aide aux victimes sont activés, les psychologues sont présents, l'association d'aide aux victimes aussi, liste la secrétaire d'État au micro de RTL. Nous allons pouvoir nous entretenir avec eux et leur apporter des réponses aux premières questions qu'ils se posent".

Une présence importante pour montrer "la solidarité de la nation" avec ces élèves présents dans la capitale anglaise pour un séjour linguistique avec leur établissement. "Nous sommes là pour leur dire que nous pensons à eux et que nous les accompagnerons dans toutes les étapes de leur reconstruction", assure-t-elle annonçant qu'un comité local de suivi d'aide aux victimes allait être mis en place dès demain.