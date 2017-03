publié le 23/03/2017 à 05:56

Tobias Ellwood aura tout tenté pour le sauver mais malgré sa bravoure et ses efforts, Keith Palmer, le policier poignardé par l'assaillant de Londres n'a pas survécu. L'image de cet homme en costume cravate, le front tâché de sang qui se tient au milieu des ambulanciers, affairés autour du corps du policier a fait rapidement le tour des réseaux sociaux mercredi 22 mars après l'attaque terroriste survenue à Londres et qui a fait quatre victimes, dont ce policier et une quarantaine de blessés dont trois lycéens français.



Député conservateur depuis 2005 de la circonscription de Bournemouth East dans le Dorset, Tobias Ellwood qui est également sous-secrétaire d'État, se trouve dans les bâtiments du Parlement quand le terroriste attaque l'officier de police. Comme le relate le Telegraph, il se précipite aussitôt et prodigue un massage cardiaque à Keith Palmer et tente de contenir l’hémorragie en exerçant des pressions sur ses blessures, en vain. Ancien militaire dans l'infanterie britannique, Tobias Ellwood connaît les gestes de premiers secours.

En 2002, il avait perdu son frère Jon, lors d'un attentat qui avait fait 202 victimes à Bali. Depuis mercredi 22 mars, de nombreux britanniques ont tenu à le remercier sur les réseaux sociaux.

#Tobias Ellwood branded `hero MP´ after bid to save police officer´s life - https://t.co/sVFoqBb9PE pic.twitter.com/YNMMWQZz2o — the headlines (@theheadlinesuk) 23 mars 2017