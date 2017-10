publié le 20/10/2017 à 13:09

Dans le monde entier, les langues se délient. Après l'éclatement de l'affaire Harvey Weinstein, les témoignages se multiplient. Et le monde politique n'est pas épargné. Ariane Fornia, fille de l'ancien ministre sarkozyste Éric Besson, a révélé avoir été agressée sexuellement par Pierre Joxe, un ancien ministre socialiste et membre du Conseil constitutionnel.



Dans son post de blog, celle qui est écrivaine, évoque trois agressions. "Une par un ami, une par un inconnu et une par un ancien ministre. C'est celle-ci sur laquelle tout le monde se concentre. C'est normal car l'homme en question est considéré comme un symbole. C'est une statue vivante, qui a occupé plusieurs postes très importants, auréolé d'un grand nombre de décorations, qui a été le premier flic de France", raconte-t-elle. Et d'ajouter : "Il devait incarner la sécurité, l'ordre, la protection. Que cet homme-là m'ait agressée, cela interpelle tout le monde".

Elle raconte alors son agression : "Un soir à l'Opéra de Paris, devant une représentation de Wagner, il a commencé à mettre la main sur ma cuisse, à mettre la main entre les jambes et à remonter la main vers mon sexe. J'ai repoussé sa main de plus en plus violemment. Et il n'a arrêté qu'au moment où je lui ai enfoncé mes ongles dans la paume de la main".

Si aujourd'hui Ariane Fornia a décidé de parler, de se confier, la décision a pourtant été particulièrement difficile à prendre. Les nombreux témoignages actuels l'ont poussée à sortir du silence. "Il y a une énorme révolte partout dans le monde. J'ai vu tous les témoignages arrivés et il y avait une boule de colère qui montait en moi, explique-t-elle. J'ai hésité parce que je me doutais que cela allait être dur, que ça allait faire énormément de vagues. Mais à force de voir tellement de témoignages, de voir tellement d'amies à moi avoir ce courage, je me suis dit que je ne pouvais pas être la seule qui se refuse au combat et qui ne raconte pas ce qu'il s'est passé".



Éric Besson, également présent à l'opéra ce soir là, était "fou de rage" et voulait "casser la gueule" de Pierre Joxe. Pourtant, rien n'est fait. Pas même un dépôt de plainte. "Je ne me sentais pas capable d'affronter cette surexposition médiatique, je ne me sentais pas capable psychiquement d'affronter le fait de porter plainte. J'avais 20 ans, j'étais une gamine, j'étais beaucoup moins forte que maintenant et j'avais peur", résume celle aujourd'hui âgée de 28 ans.

Pierre Joxe dément, Ariane Fornia persiste

Accusé par Ariane Fornia, Pierre Joxe s'est empressé de répondre évoquant un "mauvais canular". Pourtant, au micro de RTL, la fille d'Éric Besson a maintenu "l'intégralité de son témoignage".



"Le fait qu'il démente ne m'étonne pas. Dans toutes ses dénégations, il y a un élément sur lequel je le crois, c'est quand il dit ne pas me connaître. Je vous le confirme, il ne me connaissait pas, assure-t-elle. Il ne savait pas qui j'étais, il ne connaissait pas mon prénom. Tout ce qui l'intéressait, c'était mon corps et c'est pour ça qu'il m'a tripotée".

Une nouvelle fois, deux paroles s'affrontent. "À moins qu'on leur mette une vidéo sous le nez, un test ADN, ils nient. C'est pour cela qu'il y a un tel mouvement de colère de révolte et de libération de la parole féminine", réplique-t-elle. Mais le soutien de ses proches, et notamment celui de son père et de son officier de sécurité de l'époque, lui donne une force certaine face à la bataille entreprise. "C'est peut-être parole contre parole mais il y aura plusieurs paroles qui porteront la mienne", assure-t-elle.



Selon elle, ce comportement révèle une "profonde impunité de certains hommes qui ont été au pouvoir trop longtemps et qui ont oublié que les femmes ne sont pas à leur disposition". Et d'adresser un dernier message à son bourreau : "J'aimerai lui dire que je trouve cela profondément triste qu'un homme qui a tellement incarné l'ordre, la sécurité, la stature morale ait été capable de se comporter ainsi".