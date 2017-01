Âgé d'une vingtaine d'années, l'individu de nationalité éthiopienne est mort après avoir heurté un camion aux abords de Calais (Pas-de-Calais).

Crédit : PHILIPPE HUGUEN / AFP Selon la préfecture du Pas-de-Calais, le démantèlement de la "Jungle" de Calais n'a pas arrêté le flux migratoire dans la ville.

par Philippe Peyre , Avec AFP publié le 21/01/2017 à 12:57

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est le premier décès d'un migrant depuis le démantèlement de la "Jungle" de Calais (Pas-de-Calais) à l'automne dernier. Samedi 21 janvier, vers 8 heures du matin aux abords de Calais, un migrant âgé d'une vingtaine d'années et de nationalité éthiopienne est mort après avoir heurté un poids lourd sur l'A16 en direction de Dunkerque.



"Ce n'est pas parce qu'il y a eu ce tragique accident que l'on peut parler d'un retour des migrants à Calais", a tenu à préciser une porte-parole de la préfecture du Pas-de-Calais. Car si le gigantesque camp où vivaient plusieurs milliers de personnes dans l'espoir d'atteindre l'Angleterre a été démantelé au mois de novembre 2016, certains ont émis la crainte de voir se reformer un camp similaire à la "Jungle". Le démantèlement du camp de la lande (le nom officiel de l'ex-Jungle, ndlr) n'a pas arrêté le flux migratoire à Calais, qui a toujours existé", a indiqué à l'AFP la préfecture du Pas-de-Calais. "On est toujours très vigilant à ce qu'il n'y ait pas de squat qui se reforme et à l'heure actuelle il n'y en a toujours pas", a ajouté cette source.



Certaines associations, dont Utopia 56, ont noté depuis le début du mois de janvier à Calais et dans ses environs des déambulations nocturnes de migrants espérant rallier la Grande-Bretagne.