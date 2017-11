Comment Amazon étouffe la concurrence sur Internet

publié le 23/11/2017 à 07:28

En vingt ans, Amazon est devenu "l'Attila du e-commerce" en phagocytant chaque secteur qui passe dans son collimateur. On connaît la volonté de puissance de son créateur et patron. On ignore trop souvent comment il arrive à étouffer toute concurrence (ou presque). Il y a des recettes que seul Amazon possède. Sa première arme, c'est le poids de ses serveurs. L'entreprise héberge près de la moitié de l'Internet mondial. Il est donc quasiment impossible de faire du business à grande échelle sans son concours et sa bonne volonté. Rien qu'en France, Amazon propose 250 millions de produits (le plus grand des Carrefour n'en propose que 80.000).



Second atout irrésistible : cette société est à l'avant-garde de la robotisation avancée et de l'intelligence artificielle. Elle est plus forte qu'Apple, Google ou Samsung dans ces domaines. La robotisation, c'est pour les entrepôts et la logistique. L'intelligence artificielle, c'est ce qui permet de tout savoir de nos comportements de consommateurs, de nos envies d'évasion, de nos rêves mercantiles. Amazon sait de nous des choses que nous ignorons nous-mêmes.