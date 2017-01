INVITÉ RTL - Jean Baptiste Eyméoud, le directeur général d'Alstom France revient sur l'énorme contrat à 3 milliards décroché par Alstom et Bombardier pour construire les RER nouvelle génération.

> Contrat record pour Alstom : "C'est une excellente nouvelle après 4 ans de travail" Crédit Image : PATRICK KOVARIK / AFP Crédit Média : Christophe Pacaud,Agnès Bonfillon Télécharger

par Christophe Pacaud , Agnès Bonfillon publié le 11/01/2017 à 23:23

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Alstom vient de décrocher un véritable jackpot avec Bombardier. Le consortium remporte le contrat pour les RER nouvelle génération. La première commande de 71 rames rapporte 1,55 milliard d'euros. Le syndicat des transports en Île-de-France devrait ensuite aller jusqu'à l'acquisition de 225 rames. Un contrat à 3,75 milliards d'euros en tout. On peut véritablement parler du plus gros contrat dans le ferroviaire européen. "A priori, c'est déjà le plus gros contrat en France passé par la SNCF et le STIF", explique Jean-Baptiste Eyméoud, le patron d'Alstom France. "C'est une excellente nouvelle et nous sommes ravis de cette annonce après 4 ans de travail".



Jean-Baptiste Eyméoud explique que ce contrat les engage "sur plusieurs années, puisque la première tranche c'est 71 rames, le contrat peut porter jusqu'à 370 rames et on estime le besoin au minimum à 250 rames sur la ligne E du RER". L'objectif est de mettre les premières rames en service dès 2021.



Ce qui a pesé sur l'attribution de ce contrat à Alstom c'est la cadence de fabrication de l’entreprise. "On parle de 5 à 6 trains par mois, c'est à dire de l'ordre de 60 à 70 rames par an, ce qui est déjà une cadence industrielle inconnue dans notre secteur", se félicite Jean-Baptiste Eyméoud.