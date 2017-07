Vous n’êtes pas un sprinter, il ne faut pas vous demander de faire la course en tête, mais vous battez tout le monde sur la longueur, grâce à votre persévérance. Et elle sera décuplée jusqu’au 20...

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

- Ariane Grumbach, diététicienne et nutritionniste Livre : "La gourmandise ne fait pas grossir" (Carnets Nords)

Spasmes, problèmes de transit, de digestion, fatigue... : les intolérances alimentaires peuvent gâcher le quotidien de ceux qui en souffrent. Pour certains, tremper ses crevettes dans la mayonnaise (œuf) est impossible, tout comme manger un morceau de pain (gluten) avec son plat ou ajouter une goutte de lait (lactose) dans son café. Mais des solutions existent pour remplacer ces aliments... Quelle est la différence entre une allergie et une intolérance alimentaire ? Quels ingrédients de substitution choisir ?

article

7788997211

Intolérances alimentaires : quelles alternatives ?

Intolérances alimentaires : quelles alternatives ?

De plus en plus de Français sont obligés de se tourner vers les produits sans gluten, sans lait ou encore sans œufs. Toutes les astuces pour ne pas se priver dans "On est fait pour s'entendre" !

http://www.rtl.fr/culture/lifestyle/intolerances-alimentaires-quelles-alternatives-7788997211

http://media.rtl.fr/cache/fHh1OQIz4LvJ3ZNbYlF2nQ/330v220-2/online/image/2015/0401/7777198397_intolerances-alimentaires.jpg