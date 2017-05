publié le 10/05/2017 à 00:38

En 1979 sortait le premier volet de la saga Alien. Ce mercredi 10 mai, Alien Covenant, dernier né de Ridley Scott sort dans les salles. 38 ans après et 4 films au total, l'histoire de cette créature extra-terrestre qui se nourri du corps de ses victimes, grandissant en eux et les dévorant, a gardé toute sa force.



Dans Alien Covenant, l'histoire imagine qu'au XXIIe siècle, quelque part dans cosmos, un autre vaisseau, (le Covenant), est attiré sur une autre planète perdue, où l'équipage tiré de son hibernation va affronter un autre monstre.

Ce film est à voir comme le chaînon manquant entre la saga Alien et Promotheus, signé lui aussi Ridley Scott en 2012 qui commençait à répondre aux nombreuses questions laissées en suspend par Alien 2, 3 et 4, réalisés respectivement par Jamers Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet.



Sigourney Weaver ne fait plus partie de l'aventure puisque le film est antérieur aux quatre premiers. En revanche, Michael Fassbender reprend son personnage de David, l’androïde si humain de Promothéus, confronté à son double, Walter, une machine inquiétante, très voire trop perfectionnée.



C'est une des questions posées par le film : jusqu'où développer l'intelligence artificielle ? Pour Ridley Scott, c'est un hommage à un autre sommet de la science-fiction : Hal l'ordinateur meurtrier de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick.