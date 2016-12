L'homme a été interpellé pour recel de cadavre et violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Le corps momifié d'une femme de 55 ans a été découvert à son domicile, mercredi 28, dans un immeuble d'un quartier résidentiel au nord ouest de Nantes (Loire-Atlantique), rapporte le journal Ouest France. C'est un voisin, dérangé par une "forte odeur" se dégageant du logement qui aurait alerté les pompiers. Une fois sur place, les secours ont découvert le corps momifié d'une femme de 55 ans, gisant dans sa chambre, depuis au moins deux mois, selon Ouest France.



Un homme, présent dans le logement, a été interpellé. Sans domicile et sans ressources, il était hébergé chez cette amie depuis deux ans. Selon ses déclarations, il lui aurait donné une gifle et un coup de poing fin octobre. La femme serait décédée après avoir fait un malaise. Le Nantais âgé de 50 ans avait continué à vivre dans le logement, visiblement peu importuné par l'horreur de la situation.



L'homme devait être mis en examen vendredi pour recel de cadavre, non-assistance à personne en danger et violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le procureur a requis son placement en détention provisoire.