Affaire Grégory : "Attaquer un mort, c’est toujours facile"

publié le 28/06/2017 à 23:20

Après avoir ciblé les époux Jacob, l'enquête de l'affaire Grégory s'intéresse à nouveau à la famille Laroche. Murielle Bolle, belle-sœur de Bernard Laroche, lui-même cousin du père de l'enfant assassiné, a été placée en garde en vue ce mercredi 28 juin par les gendarmes. Âgée de 15 ans au moment des faits, Murielle Bolle avait délivré un témoignage d'une importance capitale quelques jours après la découverte du corps de Grégory Villemin, en octobre 1984. À l'époque, l'adolescente rousse avait accusé son beau-frère d'avoir commis le meurtre, avant de se rétracter. Elle a été auditionnée pour la dernière fois en 1993.



Gérard Welzer, l’avocat de Marie-Ange Laroche, la sœur de Murielle Bolle, a fait part de son agacement devant ce nouveau rebondissement, alors que sa client risque à son tour d’être interrogée et placée en garde à vue : "elle pensait qu’on cherchait la vérité, mais au lieu de chercher la vérité, on cherche une vérité qui est la piste de Bernard Laroche qui a été innocenté".

"On recommence comme il y a 30 ans, au risque de provoquer des dérapages graves sur la santé des uns et des autres", s’emporte l’avocat-conseil de Marie-Ange Laroche. "Attaquer un mort, c’est toujours facile", s’agace-t-il alors que les soupçons pèsent de nouveau sur Bernard Laroche. "Soit on cherche la vérité et on a des éléments déterminants, soit on fait ce tohu bohu médiatique qui risque de faire de nouvelles victimes", tonne l’avocat qui assure que sa cliente est “prête à répondre à toute les questions".