Affaire Grégory : Marcel Jacob autorisé à rentrer chez lui

publié le 20/12/2017 à 16:38

Un mois après sa femme Jacqueline, Marcel Jacob, mis en examen avec son épouse pour l'enlèvement et l'assassinat de leur petit-neveu Grégory en 1984, a été autorisé mercredi par la justice à rentrer chez lui, a-t-on appris auprès du parquet général.



"Marcel Jacob est autorisé à regagner son domicile à Aumontzey (dans les Vosges) et à entrer en relation avec son épouse. Les autres obligations du contrôle judiciaire sont maintenues", a indiqué le procureur général de Dijon Jean-Jacques Bosc.

Brièvement écroués il y a six mois, les époux avaient été placés sous un strict contrôle judiciaire, avec obligation de résider séparément et loin de leur domicile. Marcel Jacob se trouvait ainsi en Haute-Marne et son épouse dans le Bas-Rhin.

Malgré les protestations du parquet qui dénonçait un "risque de concertation", la décision était attendue par la défense à l'issue de l'audience qui a eu lieu dans la matinée du mercredi 20 décembre. "Le dossier de l'accusation s'effondre au fur et à mesure des investigations. Aujourd'hui, l'alibi, qui avait déjà été vérifié à l'époque, est de nouveau confirmé, par plus de dix personnes", a indiqué Me Stéphane Giuranna.



Les deux époux sont accusés d'avoir rédigé des lettres anonymes de menaces et d'être liés à l’enlèvement qui a conduit à la mort de Grégory, dans le cadre d'un "acte collectif".