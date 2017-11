publié le 18/11/2017 à 16:37

Elle fait partie des protagonistes de l'affaire Grégory mis en lumière lorsque l'enquête a été relancée, à l'orée de l'été 2017. La grande-tante du petit garçon, Jacqueline Jacob, est sortie de son silence pour la première fois, à travers la voix de son avocat, Me Frédéric Berna.



Mise en examen depuis cet été, elle invoquait jusque-là le droit de se taire lors des interrogatoires face aux enquêteurs. Vendredi 17 novembre, Jacqueline Jacob a changé son fusil d'épaule devant la juge chargée du dossier, évoquant un alibi "inattaquable".

"Cet alibi, c'est le point essentiel de ce dossier", a déclaré Me Berna au micro de RTL. L'homme de loi assure que le jour de la disparition du petit Grégory, le 16 octobre 1984, le couple Jacob "est au travail de 14h30 à 21 heures". Les époux affirment s'être rendus à une réunion syndicale avant de travailler de 17 heures à 21 heures.



"À un moment, il va falloir se poser la question : dans ce dossier, on cherche la vérité ou des coupables ? Si la justice est objective, je ne doute pas que les Jacob vont être mis hors de cause", défend néanmoins Me Berna. Au début du mois d'octobre, une nouvelle expertise graphologique, révélée par le Journal du Dimanche, désignait Jacqueline Jacob comme l'un des corbeaux de l'affaire.