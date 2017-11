Administration : le coup de gueule de Pompidou n'a toujours pas d'écho

publié le 27/11/2017 à 07:34

"Arrêtez d'emmerder les Français !". C'est Georges Pompidou qui est l'auteur de cette injonction, prononcée en 1966. Depuis un demi-siècle, de façon directe (comme Pompidou) ou de manière beaucoup plus ampoulée (comme Emmanuel Macron), les Français, les entreprises et les corps intermédiaires se voient promettre simplification, allègement, renversement de la preuve en cas d'erreur ou de faute. Et rien, bien au contraire, n'a changé.



Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Il faut le souhaiter. Mais il faut rester aussi prudent. Mille rapports, cent circulaires, dix lois ont déjà engagé le fer avec cette maladie bien française. Il y a eu le rapport Chandernagor pour Mitterrand sur l'inflation des textes qui s'annulaient les uns les autres, et qui donnaient tout pouvoir à la bureaucratie. Il y a eu le moratoire sur les normes pour Sarkozy, qui est resté lettre morte. Il y a eu la commission de simplification pour Hollande, toujours sans suite, et une montagne de directives ministérielles, comme ce décret sur la règle de l'absence de réponse qui vaudrait acceptation par l'Administration, qui a aussitôt été vidée de sa substance. Le bilan aujourd'hui ne suscite pas l'optimisme.