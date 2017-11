Notre industrie ressemble à une vieille maison de famille mal entretenue

publié le 24/11/2017 à 07:31

Tous les signes avant-coureurs d'une reprise se sont confirmés. Les carnets de commandes et les ordres d'achats de services sont au top. Mieux encore : par rapport à l'indice de base 100, qui est la moyenne de long terme du niveau de confiance des entreprises, est actuellement à 111. Plus significatif encore : aucun grand secteur ou presque n'a raté le train. Les chantiers du bâtiment sont dodus, le transport et l'hôtellerie ont retrouvé du tonus, l'agroalimentaire aussi. Tout cela se traduit par un recul très sensible du nombre des faillites d'entreprises et un retour des créations d'emplois dans le secteur privé.



Nos entreprises industrielles n'ont globalement jamais été aussi en forme depuis une décennie. L'utilisation moyenne des machines dans nos usines est actuellement de 85%. C'est le meilleur signe de robustesse de l'activité. L'autre indicateur, c'est qu'il y a aujourd'hui plus d'entreprises qui ont du mal à fournir leurs clients que d'entreprises qui sont à la peine faute de commandes. Ça aussi c'est un retournement de situation assez spectaculaire.

Derrière l'embellie, les faiblesses

Il faut s'en réjouir, mais aussi s'en inquiéter. Cette embellie révèle la profondeur de nos faiblesses structurelles, notamment l'arrêt des investissements en période délicate. Résultat : une entreprise sur trois ne dispose pas de l'équipement mais aussi de la main d'œuvre qualifiée, qui lui permettraient de profiter de la reprise. Des commandes s'accumulent au profit des concurrents étrangers et au détriment de notre balance commerciale.



Peut-on rattraper ce retard ? Pas à court terme. Notre industrie ressemble trop souvent à une vieille maison de famille mal entretenue. Il y a des ouvrages impossibles à restaurer. Les PME, les sous-traitants, les sociétés dépecées par les fonds vautours qui ont sous-investi ou dont les productions sont trop peu qualitatives et qui sont actuellement sur la sellette auront du mal à revenir dans la course.