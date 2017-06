publié le 20/06/2017 à 08:45

C'est la première fois que cela arrive depuis le début de la crise migratoire. Le conducteur d'une camionnette est mort sur l'autoroute A16, alors qu'il tentait d'éviter un barrage de troncs d'arbres installé par des migrants.



L'incident est survenu vers 03H45, dans la nuit de lundi à mardi à Guemps (Pas-de-Calais). La personne décédée est le conducteur d'une camionnette, immatriculée en Pologne. Neuf exilés érythréens ont été placés en garde à vue.

Les migrants installent régulièrement ce genre de barrage pour tenter de monter à bord de camions vers l'Angleterre. Si ces installations ont pourtant diminué ces derniers temps après le démantèlement de "la jungle", c'est tout de même le cinquième barrage dans la zone en seulement trois semaines. Des actions jugées "irresponsables et dangereuses" par le sous-préfet. L'autoroute A16 reste bloquée entre Dunkerque et Boulogne-sur-Mer ce matin.

À écouter également dans ce journal

-Attentat raté des Champs-Élysées : La police antiterroriste a été saisie. Les enquêteurs ont perquisitionné le domicile de l'assaillant de 31 ans et placé quatre membres de sa famille en garde à vue. Le terroriste présumé, fiché S, avait un permis de port d'arme renouvelé en février 2017.. Le renouvellement aurait été validé par les services de renseignements pour ne pas éveiller sa suspicion.



- Remaniement ministériel : Le Premier ministre Édouard Philippe annoncera mercredi 21 juin la composition de son nouveau gouvernent. Il faut noter le départ du ministre de la Cohésion des territoires, Richard Ferrand à qui, Emmanuel Macron a demandé de briguer la présidence du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale.



- Syrie : Stephan Villeneuve était parti raconter la bataille de Mossoul pour l'émission Envoyé Spécial sur France 2. Le journaliste est mort de ses blessures après l'explosion d'une mine.



- Affaire Grégory : Écroués vendredi dernier, le grand-oncle et la grande tante Marcel et Jacqueline Jacob sauront aujourd'hui s'ils resteront en détention. Selon des informations du Figaro le grand-oncle aurait produit un alibi attestant de sa présence à une réunion syndicale le jour de la disparition du petit Grégory



-CNAF : C'est une information RTL. La CAF dresse son bilan 2016. Un bilan marqué par une hausse de son nombre d'allocataires (+6%) et du nombre d'appels (+16 %). Les conseillers sont débordés et traitent parfois plus de 100 appels par jour.



- Feu de forêt : Le Portugal est sous le choc alors qu'un énorme incendie dévaste le centre du pays. Le feu a fait au moins 64 morts mais est actuellement maîtrisé à 70%