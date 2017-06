Émily Loizeau va rendre hommage aux migrants morts en mer

publié le 16/06/2017 à 19:44

Émily Loizeau n’a pas de nouveau disque à présenter ni de tournée en cours, mais elle s’exprime au micro de RTL sur une cause qui lui tient à cœur. Le 20 juin, c’est la Journée mondiale des réfugiés, et la chanteuse organise un événement à Paris.



"J’ai lancé un appel citoyen qui s’appelle Fais ton bateau. Ce sera autour du Canal de l’Ourcq, autour du parvis de la Rotonde. On appelle chaque citoyen à fabriquer un bateau de papier en hommage aux plus de 10.000 migrants morts noyés sur les mers depuis moins de trois ans, pour l’essentiel en méditerranée." Pour la chanteuse, c’est "une manière de marquer une solidarité vis-à-vis des migrants qui sont sur notre territoire" ; elle souhaite focaliser l’attention sur "les mineurs isolés, qui sont dans une situation désastreuse."

Le lâcher de bateaux de papier aura lieu sur le canal de l’Ourcq à 19h30, et d’autres événement auront lieu en parallèle : un concert (qui regroupera, entre autres, Dominique A, Sanseverino et Vincent Delerm) ainsi que des projections documentaires.