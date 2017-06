publié le 06/06/2017 à 09:37

La question migratoire est l'une des priorités de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui durcit la ligne gouvernementale. Face à l'afflux de migrants à Calais, le futur ex-maire de Lyon a ainsi décidé de renforcer la présence policière. "Trois unités supplémentaires de forces mobiles, soit plus de 150 policiers et gendarmes, seront envoyées sur place dès aujourd'hui", a-t-il annoncé ce mardi 6 juin dans Le Parisien, où il détaille les grandes lignes de son action Place Beauvau.



Pour Gérard Collomb, "l'essentiel est de tarir les flux d'arrivées". "Nous devons d'abord réprimer les atteintes à l'ordre public et lutter contre les filières de passeurs. Les personnes qui demandent l'asile ont évidemment vocation à être prises en charge dans la dignité. Celles qui sont en situation irrégulière doivent, en revanche, être éloignées. Enfin, celles dont la demande d'asile relève d'un autre État membre doivent être réadmises dans cet État", a-t-il ajouté.

Éviter de nouvelles "jungles"

Comme le précise lemonde.fr, la population migratoire à Calais semble en majeure partie composée de migrants arrivant directement d'Italie, après avoir traversé la Méditerranée, et les demandeurs d'asile n'ont pas l'obligation d'avoir des papiers en règle pour déposer un dossier.

Gérard Collomb a aussi consulté les élus locaux, notamment Natacha Bouchart, la maire de Calais, et Damien Carême, celui de Grande-Synthe. "Notre priorité, c'est que Calais et le Dunkerquois ne demeurent pas des lieux de fixation et que les 'jungles' ne s'y reconstituent pas", a indiqué le ministre de l'Intérieur. Qui envisage de coordonner son action avec son homologue britannique.