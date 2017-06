publié le 08/06/2017 à 17:22

L'initiative vient d'un mouvement français raciste et xénophobe : Génération identitaire. Ses membres ont lancé une campagne de financement participatif dans le but de "défendre l'Europe". Dans une vidéo présente sur le site du groupuscule d'extrême-droite, l'un des membres dénonce "une invasion qui est en train de se dérouler". Une collecte de fonds a alors été organisée il y a trois semaines, rapporte The Guardian. Plus de 57.000 euros ont déjà été récoltés. Cet argent servira à financer des opérations de sabotage concernant le sauvetage de migrants traversant la Méditerranée, le plus souvent dans des embarcations de fortune.



Dans la vidéo, on aperçoit un montage d'images faisant référence aux attentats de Paris. "Nous voulons montrer le vrai visage de ces soi-disant ONG qui coopèrent avec des trafiquants qui exploitent la misère humaine", explique l'un des membres du groupe d'extrême-droite. Ce n'est pas la première fois que Génération identitaire tente de mener une action de ce genre. Le 13 mai dernier, à bord d'un navire, ils avaient déjà essayé de bloquer la route à l'Aquarius, un bateau de l'ONG SOS Méditerranée qui venait en aide à des embarcations de migrants provenant des côtes libyennes. Mais ils avaient à l'époque été arrêtés par les garde-côtes italiens avant de mettre leur plan à exécution.

Cette initiative a provoqué une vague d'indignation. Un responsable humanitaire explique même au Guardian que ces formations d'extrême-droite peuvent être encouragées par les propos tenus par les politiques. "Quand le gouvernement britannique ou ses homologues européens évoquent des 'flux' de migrants, ou perpétuent le mythe selon lequel les opérations de sauvetage sont un facteur d'attraction, voire un 'service de taxi', cela alimente les groupes d'extrême-droite". Depuis le début de l'année, 1.620 migrants ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée, rappelle l'Organisation internationale pour les migrations.