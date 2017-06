publié le 20/06/2017 à 08:05

Comme le veut la tradition après les élections législatives, le premier ministre a présenté la démission de son gouvernement. S'il s'agirait d'un remaniement "technique" selon Christophe Castaner, une première surprise est à signaler. Richard Ferrand, sous le coup d'une enquête préliminaire dans une affaire immobilière remontant à l'époque où il dirigeait les Mutuelles de Bretagne, ne sera pas reconduit dans ses fonctions de ministre de la Cohésion des territoires. Comme le lui a demandé Emmanuel Macron, le secrétaire général de la République En Marche briguera la présidence du premier groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, dont le président sera élu le 27 juin.



Invité de RTL mardi 20 juin, Richard Ferrand, pour qui cette mutation est un signe de "confiance" de la part du président, a réfuté les accusations selon lesquelles il chercherait à se réfugier derrière son immunité parlementaire au cas où une mise en examen dans ce dossier se profilerait. "Il n'est pas question d'immunité, si le procureur souhaite m'entendre, il m'entendra, cela va de soi, évidemment, évidemment". À l'Assemblée, "on est à l'abri de quoi, on se met à l'abri de rien du tout, on se met au travail."

Officiellement, le député du Finistère n'a pas été surpris par ce transfert estival. "Nous en avons parlé depuis de longues semaines ensemble." Quand on lui demande s'il était au courant, il répond : "Bien sûr, évidemment. On en a parlé dimanche." "Cela fait longtemps que nous échangeons avec le président pour savoir comment allaient s'organiser les responsabilités pour qu'il y ait le fonctionnement le plus fluide et le plus efficace."