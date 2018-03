Allemagne : double attentat à la bombe à Dresde

et AFP

Un double attentat à la bombe, qui n'a pas fait de blessés, a été commis à Dresde (est de l'Allemagne) dans la soirée du lundi 26 septembre. Une mosquée a notamment été visée lors d'une de ces deux attaques, a annoncé la police allemande, qui évoque "des motivations racistes", sur fond de violences xénophobes en hausse. La première explosion s'est déroulée lundi soir devant une mosquée où se trouvaient un imam, son épouse et leurs deux fils, a précisé la police qui a retrouvé les restes d'un engin explosif de fabrication artisanale.



Une demi-heure plus tard, la police a de nouveau été alertée d'une explosion cette fois-ci sur la terrasse d'un centre de congrès de la ville de Saxe. Il s'agissait encore une fois d'un dispositif explosif artisanal. "Même s'il n'y a jusqu'ici aucune revendication, nous devons partir du principe qu'il s'agit d'actes à motivation xénophobe", a affirmé le président de la police locale, Horst Kretzschmar, cité dans le communiqué.

Un climat délétère entretenu par Pegida

Dresde doit accueillir les cérémonies annuelles marquant le 26e anniversaire de la Réunification allemande lundi prochain, en présence notamment de la chancelière Angela Merkel et du président fédéral Joachim Gauck. Cette ville de plus de 500.000 habitants, dans l'ancienne RDA communiste, est devenue depuis deux ans le théâtre de manifestations anti-islam et anti-réfugiés du mouvement Pegida alors que la population étrangère y est extrêmement minoritaire.

Depuis l'afflux en 2015 d'un million de demandeurs d'asile, le nombre de crimes et délits racistes a explosé en Allemagne, en particulier dans l'ex-RDA. Un rapport au gouvernement allemand a qualifié la semaine dernière cette tendance de "menace très sérieuse pour la paix sociale et le développement économique".