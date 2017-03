publié le 20/03/2017 à 18:52

"Les chiffres de la honte" titre Mediapart en tête d’une enquête effarante sur l’omerta qui régnerait encore dans l’Église française au sujet de la pédophilie. Selon le site d'information fondé par Laurent Mauduit et Edwy Plenel, 25 évêques, ont méthodiquement couvert pendant des années les agissements de 32 agresseurs, "prêtres, religieux ou laïcs", accusés d’abus sexuels sur mineurs ou majeurs, en France et à l’étranger.



Cinq de ces évêques seraient par ailleurs encore en activité : le cardinal Philippe Barbarin, l’archevêque au cœur du scandale de pédophilie dans le diocèse de Lyon, mais également, Mgr Bouilleret, archevêque de Besançon, Mgr Aillet, évêque de Bayonne, Mgr Le Saux, évêque du Mans, et Mgr Fellay, le supérieur de la fraternité Saint-Pie-X, une société de prêtres intégristes toujours en quête de reconnaissance du côté du Vatican.

"Un Spotlight français"

Si les faits les plus anciens remontent aux années 60, Mediapart assure également que la "moitié d’entre eux" se sont déroulés depuis les années 2000. Le site d’information accuse ces responsables ecclésiastiques d’avoir été alertés sur 339 cas d’abus sexuels, sans avoir formellement saisi la justice. Le site d’investigation parle ainsi d’un "Spotlight français", en faisant référence à l’équipe d’investigation du Boston Globe ayant révélé un scandale de pédophilie à grande échelle étouffé par l'Église catholique dans la région de Boston (États-Unis).

À l’image de ce qui avait été observé par le Boston Globe dans le Massachusetts, la quasi-totalité des agresseurs présumés, ont été placés en congés sabbatiques et déplacés par l’Église pour tenter d'étouffer tout scandale. Certains franchissent même les frontières pour échapper à la justice selon Mediapart, qui cite le cas d’un prêtre exfiltré vers Bologne (Italie), ou encore deux autres prêtres rapatriés de Côte d’Ivoire et de Guinée-Conakry.



La majorité de ces agresseurs a cependant été "condamnée, placée sous enquête préliminaire, ou fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une mis en examen". Mais de nombreuses plaintes ont également été classées sans suite pour cause de prescription. Cette enquête fait également l’objet d’un livre, Église, la mécanique du silence (éd. JC Lattès), en librairie à partir de ce mercredi 22 mars, et d’un épisode de l’émission Cash Investigation sur France 2 la veille, Pédophilie dans l’Église : le poids du silence.