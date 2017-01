L'enseignant du lycée Notre-Dame de Chartres avait déjà été condamné par le passé pour des faits similaires.

par Olivier Boy , Léa Stassinet publié le 12/01/2017 à 12:04

L'éducation nationale à nouveau éclaboussée par des soupçons de pédophilie. Un enseignant du lycée Notre-Dame de Chartres vient d'être mis en examen pour agression sexuelle sur l'un de ses élèves de seconde, âgé de 15 ans.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du réveillon du 31 décembre dernier. Le professeur de lettres avait sympathisé avec la famille de l'adolescent, qui l'avait invité à passer le réveillon dans la maison familiale. Il aurait, au cours de la soirée, prétexté une tâche à faire chez lui, demandant à son élève de l'accompagner pour l'aider. Et c'est sur le chemin vers son domicile que l'enseignant aurait eu des gestes déplacés à l'encontre du jeune homme. L'adolescent, très choqué, se serait très vite confié à ses parents qui ont directement porté plainte.

Déjà condamné deux fois en 1997 et 2006

D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires lorsqu'il enseignait à Caen en 1997 et à Grasse en 2006. L'Éducation nationale devra sans doute expliquer comment cet homme a pu être embauché, alors qu'elle avait annoncé que tous les casiers judiciaires seraient désormais passés au crible.



Il existe plusieurs versions du casier judiciaire. La plus complète, celle qui recense toutes les condamnations n'est consultable que par les magistrats. L'Éducation nationale n'a accès qu'à une deuxième version, "allégée", où certaines condamnations disparaissent au bout d'un moment. C'est ce qui se serait passé pour cet enseignant, condamné avec sursis en 2006, et qui a été interdit d'exercer pendant six ans. L'Éducation nationale est cependant en train de vérifier s'il y a eu des dysfonctionnements.



Au cours de son audition, le suspect a reconnu les faits. Il encourt désormais jusqu'à 7 ans de prison ferme, et l'interdiction totale d'exercer.