13 novembre : certains rescapés ne se rendront pas aux commémorations

et Sarah Belien

publié le 13/11/2017 à 08:02

"J'irai au Bataclan poser une bougie, mais toute seule," déclare Sophie, victime du drame qui a secoué la capitale deux ans plus tôt.Emmanuel Macron se rendra ce lundi 13 novembre sur chacun des six lieux où les femmes et les hommes ont péri. Ces cérémonies d'hommages seront aussi l'occasion pour le chef de l'État de rencontrer les associations des victimes des attentats de Paris.



Cependant, certaines d'entre elles, comme Sophie, ne s'y rendront pas, reprochant au Président d'avoir supprimé le Secrétariat d'État chargé de l'aide aux victimes mis en place par François Hollande.

"C'était vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Moi personnellement j'ai eu des problèmes, je me suis tournée vers eux, ils ont toujours trouvé une solution, ils ont toujours été à l'écoute," déplore Sophie, victime des attentats. La jeune femme ne comprend pas "pourquoi supprimer quelque chose qui marche bien, qui apporte des résultats."



Cette victime se demande "quelle opinion le gouvernement a de nous, s'il nous voyait comme des assistés et qu'il fallait couper l'assistance." Sophie demande à Emmanuel Macron d'aider les survivants, "là clairement il ne nous facilite pas la tâche".