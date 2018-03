Ziad Takieddine sur RTL : "La garde à vue de Nicolas Sarkozy est logique"

et Marc-Olivier Fogiel

21/03/2018

Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue mardi 20 mars dans l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Ziad Takieddine, mis en examen dans cette affaire, dit avoir été l'intermédiaire dans une transaction de 5 millions d'euros entre le régime libyen et la place Beauvau, lorsque Nicolas Sarkozy était encore ministre de l'Intérieur.



Invité de RTL mercredi 21 mars, l'homme d'affaires franco-libanais réagit : "La garde à vue de Nicolas Sarkozy est logique, normale. Pour une fois, la Justice est déterminée à aller jusqu'à la vérité. Il faut que la justice aille jusqu'au bout des choses pour rechercher la vérité autour de cette guerre et avant la guerre avec la Libye", demande-t-il.

En 2016, l'homme d'affaires franco-libanais, qui a introduit Nicolas Sarkozy auprès de Mouammar Kadhafi en 2005, avait déclaré devant les caméras de Mediapart et Premières Lignes avoir remis trois valises de billets d'un montant total de 5 millions d'euros à Claude Guéant, alors directeur du cabinet du ministre, et Nicolas Sarkozy, fin 2006 et début 2007. Une version catégoriquement démentie par les principaux intéressés. "Je n'ai jamais vu un centime de financement libyen", assurait encore Claude Guéant mardi 20 mars sur France Info.

Le journal d'investigation rappelle que Ziad Takieddine avait déjà avoué aux juges avoir remis des fonds au clan Balladur dans la perspective de la présidentielle de 1995, en marge de l'enquête sur l'affaire Karachi.