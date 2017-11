publié le 24/11/2017 à 08:15

"J'ai besoin de vous" : c'est ainsi qu'Emmanuel Macron a tenté de convaincre nos maires, jeudi 23 novembre, lors de leur Congrès. Le Président propose un pacte aux élus locaux - un "compagnonnage", comme il dit. Il était très attendu au tournant. Examen de passage réussi ? Se faire huer au début et repartir sous les applaudissements, c'est plutôt un bon signe. Moi ce que j'ai trouvé intéressant dans ce discours, c'est ce savant mélange entre autorité et pragmatisme. Cette façon de dire : "Je ne réussirai pas sans vous, mais j’ai pris des engagements et donc je les tiendrai". Autrement dit : "J'ai besoin de vous, mais c'est moi le chef !. C'est typiquement le dialecte macronien.



Le Président n'a pas vraiment fait de calinothérapie. Emmanuel Macron n'est pas venu brosser les maires dans le sens du poil. Mais il n'est pas venu les braquer non plus. D'ailleurs dans son discours, il y avait d'un côté tout ce vers quoi il est prêt à aller, et qui répond aux revendications des élus : une refonte de la fiscalité locale, le droit à l’erreur, moins de normes, plus d’expérimentations, la carte territoriale qui reste en l'état, et pas d'obligation pour les communes à se regrouper.

Et de l'autre côté, il y avait tout ce qu'il maintient, notamment sa promesse de campagne de supprimer la taxe d'habitation pour 80% des foyers qui est appelée à aller jusqu'à 100% (comme l'a rappelé le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin jeudi soir sur RTL), ainsi que la maîtrise des dépenses (les communes les plus importantes vont devoir économiser 13 milliards d'euros). Vous savez Emmanuel Macron dit souvent : "Nous ne sommes pas là pour faire plaisir, nous sommes là pour faire". Le mieux étant de faire ensemble.

Emmanuel Macron sait qu'il faut soigner les maires, et ne surtout pas les prendre de haut Alba Ventura Partager la citation





D'ailleurs, de la part d'un homme que l'on dit jacobin, extrêmement vertical, il a prononcé jeudi un discours très décentralisateur. Il faudra voir si tout cela sera mis en oeuvre. Mais il a affiché une volonté de faire différemment.



C'était quand même aussi une opération de séduction. Quand il dit : "Vous êtes les engagés de la République", il le dit sans doute avec beaucoup de sincérité, mais cette marque de considération et de respect c'est aussi parce qu'il a besoin d'eux. D'abord parce qu'il ne peut pas faire sans les collectivités locales pour mettre en œuvre les grands chantiers du numérique ou de l'environnement. Et puis parce que les prochaines échéances ce sont les municipales, en 2020. On sera à mi-mandat.



Les maires, ce sont des relais d’opinion très précieux. Alors Emmanuel Macron a choisi de leur parler franchement, mais il sait qu'il faut les soigner, les apprivoiser, et ne surtout pas les prendre de haut. Le Président leur a promis de revenir les voir l'année prochaine. Il l'attendent déjà de pied ferme.