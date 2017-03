publié le 09/03/2017 à 11:08

La polémique n'en finit pas d'enfler et prend une tournure politique. La ministre des Droits des femmes, Laurence Rossignol, s'est prononcée, jeudi 9 mars, pour le "retrait" de la campagne publicitaire controversée de la maison de haute-couture Yves Saint Laurent.



Cette publicité présente des mannequins filiformes dans une position que la ministre juge "humiliante". "Je pense que cette publicité, elle a tous les défauts, tous, c'est-à-dire qu'elle met la femme dans une position humiliante, (...) elle montre une femme quasi anorexique", a déploré Laurence Rossignol, invitée sur France 2.

Si le jury de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) doit statuer sur cette campagne polémique vendredi 10 mars, l'instance a d'ores et déjà rédigé un courrier adressé à la maison Yves Saint Laurent pour demander de "faire cesser la diffusion, de retirer ces images ou de les changer". "J'espère qu'ils vont demander le retrait de cette publicité, qui est juste une incitation, un appel à l'anorexie", s'est insurgée la ministre des Droits des femmes.

Un "guide" pour une "communication non sexiste"

Sur l'une des images de la campagne, une mannequin apparaît jambes écartées, en talons et collants résilles. Sur l'autre, c'est une jeune femme très amaigrie, sur talons aiguilles et patins à roulettes, penchée sur un tabouret dans une position jugée par beaucoup d'explicite.



Hasard du calendrier, la ministre des Droits des femmes a relevé que "le même jour quasiment où sortait cette publicité", son ministère publiait un "guide" pour "former les communicants à la communication non sexiste".

Parce que @YSL a choisi de fêter les femmes de la manière la plus dégradante #8mars #YSLRetireTaPubDegradante pic.twitter.com/wg0Ew3WCb7 — Anne Tachene (@Atachene) 4 mars 2017